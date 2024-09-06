Відновлення енергетики: у бізнесу та населення зростає зацікавленість у енергокредитах

Українські банки отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури на 46,4 млрд грн. На початку серпня банки отримали від бізнесу 1356 заявок на 40 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку з посиланням на дані опитування 20 банків про кредитування з відновлення енергетики за період з 1 червня до 1 вересня 2024 року.

Згідно з повідомленням, вже схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 5,8 млрд грн.

В НБУ також розповіли, що профінансована з червня потужність за наданими позиками бізнесу становить 97,4 мВт Найбільші обсяги коштів виділено на побудову СЕС (32 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (33 мВт) та газопоршневих когенераційних установок (18 мВт).

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Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж останнього тижня громадянам надано 405 кредитів загальним обсягом 27 млн грн.

Нагадаємо:

20 банків з часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

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Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму – від 13,5% річних.