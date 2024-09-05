Через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Крім того, через наслідки негоди на ранок знеструмлені 23 населені пункти на Одещині та Миколаївщині.

З технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях

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Загалом, через бойові дії та з інших причин вранці четверга повністю або частково знеструмлені 542 населені пункти.

Економічна правда.