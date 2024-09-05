Потяги метро в Києві їдуть з великим інтервалом: треба 1.5 години на відновлення графіків
Четвер, 5 вересня 2024, 09:20 -
Після відбою повітряної тривоги метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
Зазначається, що для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.
Рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.
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Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:
- "червона" лінія – 9-10 хвилин
- "синя" лінія – 10 хвилин;
- "зелена" лінія – 10 хвилин.
У повідомленні нагадують, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда.
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