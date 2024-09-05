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Потяги метро в Києві їдуть з великим інтервалом: треба 1.5 години на відновлення графіків

Четвер, 5 вересня 2024, 09:20 - Олексій Артемчук

Після відбою повітряної тривоги метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Зазначається, що для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

Рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.

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Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

  • "червона" лінія – 9-10 хвилин
  • "синя" лінія – 10 хвилин;
  • "зелена" лінія – 10 хвилин.

У повідомленні нагадують, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда.

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метрополітен Київ
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