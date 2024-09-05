Потяги метро в Києві їдуть з великим інтервалом: треба 1.5 години на відновлення графіків

Після відбою повітряної тривоги метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Зазначається, що для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

Рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.

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Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

"червона" лінія – 9-10 хвилин

"синя" лінія – 10 хвилин;

"зелена" лінія – 10 хвилин.

У повідомленні нагадують, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда.

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