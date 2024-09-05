МХП вдруге увійшла до ТОП найбільших українських інвесторів

Компанія МХП увійшла до трійки лідерів – за обсягом інвестицій у розвиток бізнесу. Відповідний рейтинг днями опублікував NV, спираючись на дані близько 160 найбільших компаній України.

Зазначимо, що у 2024 році МХП вже вдруге обіймає топову позицію серед найбільших приватних інвесторів України – попередній рейтинг опублікував Forbes у травні.

За час повномасштабного вторгнення МХП скерувала 14,8 млрд гривень в розвиток бізнесу в Україні.

Це дозволяє компанії стабільно працювати, надавати роботу багатотисячній команді МХП, робити внесок у фінансово-економічну стійкість України.

Серед основних напрямів для інвестування – підтримка та модернізація технологій і обладнання, диджитальна трансформація, проєкти зі збільшення ефективності виробництва та зменшення собівартості продукції, енергоефективність та енергонезалежність компанії, соціальні ініціативи, розвиток кулінарного бізнесу та випуск нових продуктів.

Крім того, компанія інвестує у бізнеси, які розширюють кулінарну експертизу і допомагають у розбудові кулінарної екосистеми МХП.