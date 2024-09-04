Україна почала обговорення фіскальних реформ з МВФ

Керівництво Міністерства фінансів та Національний банк України разом із місією Міжнародного валютного фонду розпочали сьогодні обговорення заходів економічної та фінансової політики у межах п'ятого перегляду програми EFF.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що ключовими темами для обговорення є виконання заходів, визначених за Програмою до наступного перегляду, зокрема, впровадження фіскальних структурних реформ.

Окрім того, учасники розглянуть питання відновлення боргової стійкості та пріоритети реформ уряду України.

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У Мінфіні також зазначили, що Україна станом на початок вересня 2024 року, в межах дії Програми, виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ. З них 14 маяків стосувалися фіскального сектору.

"Від початку повномасштабного вторгнення МВФ спрямував Україні 10,2 млрд доларів США бюджетної допомоги, що є третім за обсягом джерелом зовнішнього фінансування після ЄС та США. Допомога Фонду у цьому процесі є координуючою між донорами, що сприяє мобілізації ресурсів на пріоритетні потреби України", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Місія МВФ триватиме із 4 вересня по 10 вересня 2024 року.

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Нагадаємо:

Місія МВФ щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF і представники України на переговорах у Києві зосередяться на можливостях акумулювання внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету, які зросли, зважаючи на тривалість та інтенсивність війни.