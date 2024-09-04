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Делегація МВФ обговорила з Кривоносом аудит НАБУ

Середа, 4 вересня 2024, 20:00 - Олексій Артемчук

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та делегація Міжнародного валютного фонду під час зустрічі обговорили майбутній незалежний аудит НАБУ.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Окрему увагу Кривонос та представники МВФ приділили необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності НАБУ за принципами прозорості та відкритості.

Також на зустрічі йшлося про потребу у створенні експертної установи при бюро та запровадженні автономного прослуховування, що напряму вплине на ефективність роботи НАБУ.

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Сторони також обговорили приєднання України до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом. 

Кривонос зазначив, що бюро докладає зусилля для досягнення кінцевого результату, зокрема у контексті змін до законодавства щодо відповідальності за корупцію юридичних осіб.

Економічна правда.

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МВФ НАБУ
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