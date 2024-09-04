В Україні змінили порядок страхування поїздок у транспорті: пасажир більше не сплачує

В Україні оновили механізм страхування поїздки автомобільним та міським електричним транспортом.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Відтепер перевізник страхує свою відповідальність за шкоду, заподіяну пасажиру, багажу та вантажу, укладаючи зі страховою компанією відповідний договір страхування без залучення до цих відносин пасажира.

Раніше пасажир купував квиток на поїздку, який містив також оплату страхового поліса. Таким чином він страхував себе власним коштом. Відповідна інформація зазначалася у квитку.

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Повідомляється, що таким чином, пасажир тепер не є стороною договору для відшкодування завданої шкоди у разі настання страхового випадку.

У разі настання страхового випадку страхова компанія сплачує відшкодування за безпосереднім зверненням пасажира. Перевізник також має право ініціювати процес відшкодування.

В повідомленні додають, що нові правила встановлюють мінімальну страхову суму, на яку перевізник зобов'язаний застрахувати відповідальність з розрахунку на одного потерпілого. Вона становить 320 000 грн за шкоду життю та здоров'ю.

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Економічна правда.