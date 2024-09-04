Нацбанк наразі не планує випускати банкноту в 5000 гривень

В НБУ вважають, що наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації і нових випускати не потрібно.

Про це повідомляє голова НБУ Андрій Пишний, передає Liga.net.

У Національному банку зараз не планують випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.

Голова Нацбанку зазначив, що відмови від мілкої розмінної монети теж не планується.

Реклама:

"Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", – додав він.

Нагадаємо:

Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

Реклама: