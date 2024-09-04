Нацбанк наразі не планує випускати банкноту в 5000 гривень
Середа, 4 вересня 2024, 18:45 -
В НБУ вважають, що наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації і нових випускати не потрібно.
Про це повідомляє голова НБУ Андрій Пишний, передає Liga.net.
У Національному банку зараз не планують випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.
Голова Нацбанку зазначив, що відмови від мілкої розмінної монети теж не планується.
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"Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", – додав він.
Нагадаємо:
Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".
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