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Нацбанк наразі не планує випускати банкноту в 5000 гривень

Середа, 4 вересня 2024, 18:45 - Олексій Артемчук

В НБУ вважають, що наявні номінали цілком відповідають поточній ситуації і нових випускати не потрібно.

Про це повідомляє голова НБУ Андрій Пишний, передає Liga.net.

У Національному банку зараз не планують випускати банкноту номіналом у 5000 грн та проводити деномінацію дрібної монети.

Голова Нацбанку зазначив, що відмови від мілкої розмінної монети теж не планується.

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"Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, беручи до уваги обіг монет, наразі такого рішення немає", – додав він.

Нагадаємо:

Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

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Економічна правда
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