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Bitcoin опустився до місячного мінімуму

Середа, 4 вересня 2024, 17:30 - Олексій Артемчук

Bitcoin торкнувся до місячного мінімуму на тлі широкого відступу від ризикованих інвестицій на світових ринках.

Про це повідомляє Bloomberg.

Bitcoin в моменті опустився до місячного мінімуму на фоні побоювання ризикованих інвестицій на світових ринках через побоювання щодо економічних перспектив.

Найбільший цифровий актив впав більш ніж на 4% в один момент в середу, перш ніж відіграти частину падіння і перейти в інші руки на рівні 56 318 дол. Більшість інших основних токенів, таких як Ether, також зазнали втрат.

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Ознаки економічної слабкості в США і Китаї нервують інвесторів, що призвело до найгіршого падіння світових акцій з часів розгрому 5 серпня. 

Повідомляється, що похмурий настрій перекинувся і на криптовалюти: трейдери зосередилися на звіті про зайнятість у США, запланованому на п'ятницю, щоб отримати підказки про те, чи назріває глибоке уповільнення економіки чи ні.

Інші ознаки обережності включають зниження сукупного відкритого інтересу. Ф'ючерси на біткоїн впали до найнижчого рівня з травня. 

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Тим часом американські біржові фонди, що торгують біткойнами, зазнали найдовшої серії чистого відтоку коштів з червня.

Зростання Bitcoin в цьому році дещо сповільнилося після досягнення рекордного максимуму в 73 798 дол в березні. Якщо історія не зраджує, найближчі сезонні перспективи є складними. За п'ять років до 2023 року середній вересневий курс криптовалюти в середньому падав більш ніж на 8%.

Економічна правда.

криптовалюта bitcoin
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