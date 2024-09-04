БЕБ про справу Коломойського: до схеми з легалізації 4 млрд причетний банк втікача Курченка

Детективи Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошей, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

Так Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку (належав бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Росії - ЕП).

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"Після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку", - йдеться в повідомленні.

В результаті приховувалась недостача готівкови у звітності до НБУ на кінець банківського дня.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошей тривала впродовж 2 років.

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У БЕБ нагадали, що нещодавно детективи Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України. Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства, укладаючи фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувались.

Отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.







