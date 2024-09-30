Пенсіонерам-ВПО розповіли, як не позбутися пенсійних виплат

Пенсіонери зі статусом ВПО мають вчасно пройти ідентифікацію та хоча б раз на півроку проводити операції за основною платіжною карткою пенсійного рахунку, щоб їм нараховували пенсію.

Таку пораду дав голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов.

Так, згідно з постановою КМУ, починаючи з 25 вересня протягом наступних 6 місяців, пенсіонери ВПО мають пройти так звану ідентифікацію.

Зробити це можна декількома шляхами:

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у територіальних органах Пенсійного фонду України;

за допомогою відеоконференцзв’язку із ПФУ;

через особистий електронний кабінет на веб-порталі ПФУ або у закордонній дипломатичній установі.

Голова правління "Ощадбанку" зазначив, що питання припинення або продовження нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції Пенсійного фонду.

"Якщо фізична ідентифікація не пройдена, автоматичне блокування видаткових операцій "Ощадом" не здійснюється, проте відповідна інформація передається до ПФУ. Окрім того, ми передаємо до державних органів інформацію щодо рахунків, по яких не здійснювалися операції із використанням основної пенсійної картки за останні півроку", - зазначив він.

Наумов порадив пенсіонерам зі статусом ВПО вчасно пройти ідентифікацію та хоча б раз на півроку проводити операції з використанням основної платіжної картки до пенсійного рахунку, включно зі знаттям готівки та розрахунками у торгівельно-сервісній мережі.

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