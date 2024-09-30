Київстар ТБ надає розширений доступ для користувачів та спеціальні доступи для військових на знак подяки

До Дня захисників та захисниць України Київстар ТБ надає доступ до перегляду контенту без додаткової плати для всіх авторизованих користувачів з 30 вересня до 2 жовтня 2024 року. Також платформа кіно та телебачення надала 15 тисяч тримісячних доступів для захисників та захисниць.

Зараз кожен українець та український бізнес дякують військовим за їх вклад у майбутнє України. Київстар ТБ на знак вдячності за їхню мужність та відданість надає можливість для 15 тисяч захисників та захисниць декількох бригад безоплатно користуватись пакетом "Преміум HD" протягом 3 місяців. Серед них і військові, що проходять лікування та реабілітацію у центрі "Незламні".

Також Київстар ТБ надає розширений доступ до платформи на три дні для всіх авторизованих користувачів. Цей доступ стане нагодою не лише для перегляду розважального контенту, але й для кінострічок про українських героїв.

Київстар ТБ активно наповнює свою відеотеку стрічками, що висвітлюють героїзм та подвиги українських захисників. Зокрема, рекомендуємо переглянути такі фільми на тему боротьби України за своє майбутнє:

"Захар Беркут" – фільм про боротьбу українців за свою землю проти загарбників.

"Кіборги" – історія героїчної оборони Донецького аеропорту.

"Позивний Бандерас" – військова драма про контррозвідувальну операцію на сході України.

"Іловайськ 2014" – фільм про події однієї з найважчих битв сучасної війни на Донбасі.

"Черкаси" – військова драма про екіпаж українського корабля, що опинився в облозі в період анексії Криму.

Щоб скористатись доступом, нові користувачі мають зареєструватися на платформі, вказавши свій номер телефону. Нагадуємо, що Київстар ТБ доступний для абонентів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Слідкувати за оновленнями Київстар ТБ, новим контентом, що з’являється, та іншими новинами про кіно, можна у Telegram-каналі "Кіно для тебе".

Довідково:

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua.