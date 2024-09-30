Державний енерготрейдер ЕКУ обрав голову наглядової ради

Наглядова рада державного енерготрейдера АТ "Енергетична компанія України" обрала своїм головою директора консалтингової компанії Stratos Energy Consultin Пітера Стайлза.

Про це повідомляє пресслужба "ЕКУ".

Наразі Стайлз є директором консалтингової компанії Stratos Energy Consulting. Також, він понад 20 років обіймав посаду виконавчого члена правління Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET).

"На чолі наглядової ради ЕКУ я докладатиму всіх можливих зусиль, щоб використати потенціал компанії для надійного і сталого енергозабезпечення споживачів України", – зазначив новий голова наглядової ради.

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За його словами, важливо продовжувати модернізацію енергетики України через її тіснішу інтеграцію з європейськими ринками, а також впроваджувати нові технології.

На першому засіданні також було ухвалено рішення про створення комітетів наглядової ради, обрано їх членів та керівників.