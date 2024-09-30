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Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Понеділок, 30 вересня 2024, 13:24 - Артур Крижний

Станом на 30 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 4 копійки, євро не змінився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,16 грн, євро – 45,95 грн (на 27 вересня долар - 41,20 грн, євро – 46,19 грн). 

На 13:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 – 41,57 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,37 – 46,52 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,05 - 41,52 грн (курс на 27 вересня – 41,00 - 41,50 грн);
  • Євро – 45,85 - 46,45 грн (курс на 27 вересня – 45,90 - 46,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк – 41,00 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;
  • Райффайзен - 40,90 - 41,40 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.

курс валют долар євро
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Економічна правда
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