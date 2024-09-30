Один з топменеджерів Нацбанку висловився за підвищення облікової ставки

10 з 11 членів комітету з монетарної політики Національного банку України підтримали збереження облікової ставки на рівні 13%, один з них виступає за її підвищення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, не вказуючи прізвище члена комітету, чия думка відрізняється від думок інших 10 топменеджерів банку.

Більшість вважає, що в умовах посилення цінового тиску та збереження значних ризиків для інфляційної динаміки таке рішення є зваженим, послідовним і передбачуваним.

Поточний рівень ставки забезпечує необхідний захист гривневих заощаджень від інфляції, що є важливою передумовою стійкості валютного ринку. Це, зі свого боку, сприятиме утриманню помірної інфляції цього року, її розвороту в бік зниження наступного року та подальшому сповільненню до цілі 5%.

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Водночас, один учасник дискусії висловився за підвищення облікової ставки до 13,5%. На його думку, на тлі посилення інфляційного тиску та очікуваного розширення бюджетних стимулів НБУ має діяти рішучіше у формуванні належної жорсткості монетарних умов.

Він також зазначив, що помірне підвищення ставки не лише посилило б привабливість заощаджень у гривні, але й стало б однозначним сигналом для фінансових ринків щодо пріоритетності цілей НБУ в умовах посилення інфляційного тиску.

Члени КМП не бачать підстав для відновлення циклу зниження облікової ставки до кінця 2024 року. 10 з 11 учасників дискусії очікують збереження ставки на рівні 13%. Натомість, на думку одного учасника дискусії, НБУ доведеться підвищити облікову ставку до 14% до кінця року, щоб обмежити ціновий тиск та зберегти керованість інфляційних очікувань.

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Члени комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП):

Андрій Пишний – Голова Національного банку України,

Катерина Рожкова – перший заступник Голови,

Юрій Гелетій – заступник Голови,

Ярослав Матузка – заступник Голови,

Сергій Ніколайчук – заступник Голови,

Дмитро Олійник – заступник Голови,

Олексій Шабан – заступник Голови,

Первін Дадашова – директор Департаменту фінансової стабільності,

Володимир Лепушинський – директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу,

Олександр Арсенюк – в.о. директора Департаменту відкритих ринків.

Юрій Половньов – директор Департаменту статистики та звітності.

Нагадаємо:

У вересні правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%.