Експорт нафтопродуктів з Індії досяг дворічного максимуму: причина

Постачання нафтопродуктів з Індії досягли найвищого рівня з березня 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що причиною збільшення експорту нафтопродуктів з Індії є скорочення виробництва нафтопереробних продуктів в Європі, що призвело до сплеску попиту з боку закордонних покупців, зокрема країн Африки.

У вересні постачання дизельного пального, бензину й авіагасу з четвертого за величиною нафтопереробного заводу у світі зросли до 1,5 млн барелів на день, що приблизно на 39% більше, ніж торік.

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Хоча Індія є великим імпортером сирої нафти, де нафтопереробні заводи здебільшого налаштовані на обслуговування внутрішнього споживання, приватні переробники також задовольняють значний попит на експортну нафту.

Серед потоків з Індії, експорт продукції до Африки досяг рекордних 380 000 барелів на добу.