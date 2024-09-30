Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах

Понеділок, 30 вересня 2024, 10:10 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів України скасував з 30 вересня рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 910-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 510" від 26 вересня, передає Укрінформ.

Згідно з документом, кінцева дата цих рекомендацій перенесена з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.

Крім того, Кабмін скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.

Реклама:

Нагадаємо:

7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив про ухвалення розпорядження щодо зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. Зокрема йдеться про відмову від використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель.

уряд Кабмін
Реклама:
Матеріали за темою
В Україні повертають планові перевірки: яких товарів стосується 16 вересня 2024, 17:40
177 тисячам українців вже нарахували 3 млн грн кешбеку: коли почнуться виплати 16 вересня 2024, 16:53
Стратегічна інвестрада України ухвалила Єдиний портфель публічних проєктів 16 вересня 2024, 11:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті