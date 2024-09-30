Пасажирів поїзда Київ-Херсон перевозять автобусами зі ст. Долинська до Херсона та Миколаєва

"Укрзалізниця" продовжує долати наслідки нічних ворожих обстрілів на Миколаївщині, автобусні трансфери транспортують пасажирів поїзда Київ-Херсон зі ст. Долинська до Херсона та Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

"Пасажири поїзда №122/121 Київ-Херсон дісталися станції Долинська, звідки о 8:00 вирушить перший автобусний трансфер до Херсона та Миколаєва. Зворотний рейс до Києва ввечері поки що так само плануємо з автобусними трансферами від херсонського (16:40) та миколаївського вокзалів (21:46) із посадкою до вагонів по станції Долинська", - зазначили в УЗ.

Як повідомляла УП, у ніч на 30 вересня через обстріл росіян у Миколаївській області було закрито для руху поїздів перегін "Долинська–Миколаїв".

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