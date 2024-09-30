Пункт перетину "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припинить роботу

Пункт перетину на кордоні з Польщею "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припиняє роботу.

Про це попередила Державна прикордонна служба, передає "Європейська правда" .

За інформацією від польської сторони, прикордонно-митне оформлення припиняють опівночі 30 вересня.

"За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" планують завершити цьогоріч", – додали у ДПСУ.

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Раніше повідомляли, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Пересадка на станції Дорогуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.

Також раніше повідомлялося, що 28 серпня Польща розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині", тому там можливе сповільнення руху транспорту.

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Європейська правда