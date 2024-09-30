Виплата за безвісти зниклого військового: консультація юриста

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", збережено виплати для військовослужбовців, які зникли безвісти. До таких виплат належать:

Посадовий оклад - визначений за останнім місцем служби. Оклад за військовим званням . Надбавки за вислугу років. Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення .

Матеріальне забезпечення в таких випадках отримують сім’ї зниклих безвісти військовослужбовців, і це питання регулюється відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Виключення з правил

Не всі випадки зникнення безвісти підпадають під дію цієї правової норми. Зокрема, виключеннями є випадки, коли військовослужбовець:

Добровільно здався в полон . Самовільно залишив військову частину або місце служби . Дезертирував .

У таких випадках виплати сім’ям не передбачені.

Грошове забезпечення та додаткова винагорода

У практичній площині виплати за зниклого безвісти включають як грошове забезпечення, так і додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Це питання регулюється нормативно-правовими актами, зокрема:

Порядок виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх – затверджено Постановою уряду від 30 листопада 2016 року № 884. Постанова Кабміну "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" – від 28 лютого 2022 року № 168.

Хто отримує виплати

Виплати за зниклого безвісти військовослужбовця можуть отримати:

Дружина або чоловік . У разі відсутності подружжя, виплати переходять до повнолітніх дітей, які проживають разом із дружиною або чоловіком. Законні представники . До них належать опікуни, піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей або інвалідів з дитинства, незалежно від віку. Особи на утриманні військовослужбовця. Батьки , якщо військовослужбовець не перебуває у шлюбі і не має дітей.

Якщо хтось із осіб, які мають право на отримання виплат, відмовляється від них, їхня частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на ці виплати.

Порядок здійснення виплат

Грошове забезпечення виплачується членам сім'ї з моменту, коли військовослужбовець зник безвісти. Для отримання виплат необхідно подати заяву на ім'я командира військової частини та додати до неї наступні документи:

Копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї. Довідка про реєстрацію місця проживання , якщо ця інформація не міститься в паспорті. Копія свідоцтва про шлюб . Копії свідоцтв про народження дітей . Копія РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Цей порядок досить ретельно продуманий і забезпечує матеріальну підтримку сім'ям зниклих безвісти військовослужбовців.

Інші важливі аспекти

Відповідно до постанови Кабміну № 168, члени родини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин або потрапили в полон, мають право на додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень протягом всього часу, коли військовослужбовець перебуває у полоні або до моменту зміни його статусу.

Виплати здійснюються щомісяця на підставі наказів командирів військових частин. Виплати припиняються, коли зниклий військовослужбовець виключений зі списків особового складу частини.

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