Мінфін залучив з продажу облігацій у 4 рази більше коштів, ніж тиждень тому
Вівторок, 3 вересня 2024, 20:22 -
Міністерство фінансів 3 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 20,48 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 20,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
Реклама:
- 1,95 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік;
- 4,13 млрд грн під 15,60% з погашенням через 2 роки;
- 5,21 млрд грн під 16,60% з погашенням через 3,2 року;
- 787 млн грн під 16,89% з погашенням через 3,5 роки.
Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 204 мільйони доларів.
Зросли й процентні ставки деяких ОВДП. З погашенням через 2 роки ставка зросла на 0,19 в.п. (з 15,41% до 15,60%), через 3,2 року - на 0,17 в.п. (з 16,43% до 16,60%).
Водночас ще тиждень тому, 27 серпня, Мінфін продав облігацій на 5,4 мільярда гривень.
Реклама:
Економічна правда.
Реклама: