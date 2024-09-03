Міноборони продасть застаріле майно ЗСУ на 350 мільйонів

Кабінет міністрів затвердив перелік рухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено.

Відповідне розпорядження, з копією якого ознайомилась ЕП, уряд прийняв 3 вересня.

В поданому Міноборони на 839 сторінках переліку тисячі найменувань майна виготовленого переважно у 70-90-х роках минулого століття і строк зберігання якого вичерпано. Мова йде про різні, навіть найдрібніші деталі (болти та гайки) до специфічних приладів, технічних засобів, автомобільної чи військової техніки та навіть одяг (пальто, кителі, сорочки).

"Прийняття проєкту розпорядження дозволить забезпечити відчуження надлишкового військового майна, потреба у якому відпала або яке є застарілим, а також вивільнення складів та арсеналів від необхідності зберігання надлишкового майна, а кошти від його реалізації можливо буде спрямувати для підвищення обороноздатності держави", – вказує в пояснювальній записці т.в.о. міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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Чи не найдорожчими в списку значиться станція розвідки рухома МАСРР (1РЛ243) 1990 року випуску – 9,8 млн грн та радіостанція "Альбатрос" А-2СВ 1986 року – 11,36 млн грн.

Загалом, оціночна вартість всього вказаного в переліку майна становить 353,7 млн грн. За даними Міністерства фінансів у 2024 році від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна ЗСУ заплановано отримати 1,5 млн грн.

"Звертаємо увагу на необхідність недопущення включення до переліку військового майна, яке можу бути відчужено, придатного військового майна, що може бути використано для потреб Збройних Сил України", – попереджає в пояснювальній записці міністр фінансів Сергій Марченко.

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