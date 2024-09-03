В Україні стартувала експериментальна платформа для сплати за комунальні послуги

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП.

Система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, поліпшить облік споживачів, дасть змогу краще контролювати якість послуг", - сказав Шмигаль.

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За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також матимуть змогу укласти або розірвати договір онлайн.

Прем'єр зазначив, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

"Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту", - наголосив він.

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