Які вина представлятимуть Україну в світовому центрі вина La Cité du Vin

28-29 серпня в лабораторії сенсорного аналізу "Українського інституту вина" відбувся третій Всеукраїнський відбір "посольських" вин від національних виробників у межах проєкту "Українське вино – частина світової культурної спадщини вина La Cité du Vin".

У категорії "Вина ординарні столові сухі" перемогу здобуло біле вино "Бурштинове коло" від TM "Татове вино".

З-поміж "Вин ординарних столових сухих сортових" першість отримали білі вина "Рислінг" (Vinoman), "Шардоне Резерв Лелека WDS" та "Сухолиманський Резерв Лелека WDS" (Leleka Wines). Біле вино "Троянда Карпат" ("Чизай") стало переможцем в категорії "марочне кріплене десертне солодке", а рожеве "Майоліка" (Vino Demidi) – в категорії ординарне столове сухе.

Столове сухе рожеве "Каберне" (OLVIA) стало найкращим ординарним вином спеціального типу.

У категорії червоних "ординарних вин" переможцями стали "Каберне Фран" (Vinoman), "Мерло Резерв" ("Коблево"), "Мерло" ("Гросс-Лібенталь"), "Одеський чорний Фрумушика-Нова", "Каберне" (OLVIA), "Alibernet Reservе" (GIGI), "Сапераві" ("Татове вино"), "І КRAPKA GRANDE RESERVE" (COTNAR).

Серед ігристих найкращими були визнані "Артемівське ЕТНNО", My Wine by Eduard Gorodetsky, "Ель Капітан Брют Рожеве" (46 Parallel Wine Group), ARTWINE та "Гранд Вале" (GRANDE VALLEE).

Переможцем в категорії "марочне кріплене" визнано десертне солодке червоне вино "Троянда Карпат" від "Чизай".

Найкращі зразки, які стали "посольськими" винами, представлятимуть Україну в унікальному культурному центрі вина La Cité du Vin у французькому місті Бордо. Цей проект є некомерційним та довгостроковим. Постійна присутність українських вин в La Cité du Vin забезпечить презентацію України як виноробної держави з багатою скарбницею національного виноробства перед усією світовою спільнотою.

Проєкт організувала і провела корпорація "Укрвинпром". Інформаційний партнер – "Українська правда".