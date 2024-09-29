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Прибутки державних компаній Китаю за рік знизились на 2,1%

Неділя, 29 вересня 2024, 14:02 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Прибуток державних компаній Китаю в січні-серпні знизився на 2,1% відносно 2023 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на повідомлення Міністерства фінансів КНР.

Прибуток державних компаній Китаю в січні-серпні знизився на 2,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, опублікованому на сайті в неділю.

Нагадаємо:

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Промислові прибутки в серпні 2024 року впали на 17,8% порівняно з роком раніше.

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