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У Самарській області РФ після "бавовни" на залізниці зупинили рух поїздів

Неділя, 29 вересня 2024, 11:15 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

На залізничному мосту в Самарській області стався вибух, рух вантажних поїздів призупинили.

Джерело: "Медуза" з посиланням на уряд регіону і телеграм-канал Baza, пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Інцидент стався в суботу вдень у місті Кинель приблизно за 40 кілометрів від Самари.

Уряд регіону заявив, що "на пульт диспетчера служби 112 надійшло повідомлення про сильний хлопок".

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Близький до силовиків телеграм-канал Baza повідомив, що вибух пошкодив острівці безпеки і бетонні конструкції мосту. Джерела каналу стверджують, що під час вибуху по мосту їхав вантажний поїзд. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Як пише РИА Новости з посиланням на Куйбишевську залізницю, рух вантажних поїздів тимчасово призупинено в Самарській області через незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, на рух пасажирських поїздів і електричок НП не впливає.

Українська правда

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Росія залізниця
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