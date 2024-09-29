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У підрядника, який не відремонтував огорожу військовим, відсудили 3 мільйони

Неділя, 29 вересня 2024, 12:00 - Віктор Волокіта

Господарський суд Івано-Франківської області стягнув з ТОВ "Тех-Інжиніринг" на користь військової частини 2,82 млн грн штрафних санкцій за невиконання ремонтних робіт за договором.  

Про це свідчить рішення суду від 12 вересня. 

У жовтні 2023 року військова частина у Івано-Франківській області  замовила "Тех-Інжиніринг" поточний ремонт огорожі території військового містечка у м. Коломия за 6,27 млн грн. Відремонтувати огорожу необхідно було до 15 грудня 2023 року.

Водночас, підрядник так і не розпочав ремонтні роботи. 

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"Тех-Інжиніринг" хотів продовжити строк дії договору. Військова частина забажала  дострокового розірвання договору та сплати штрафу та пені.

Сторони не дійшли згоди про продовження строку дії контракту чи його дострокове припинення. В результаті прокуратура подала позов про стягнення 2,82 млн грн пені та штрафу, а також про розірвання угоди.

У судовому засіданні приватна фірма попросила зменшити на 90% розмір штрафних санкцій, мотивуючи відсутністю заподіяних збитків та своєю добросовісною поведінкою, яка полягала в повідомленні військовій частини про неможливість своєчасного виконання робіт.

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Суд відмовив у цьому клопотанні. Зокрема через те, що зменшення розміру пені та та штрафу на 90% нівелює мету неустойки як цивільної відповідальності за порушення зобов'язання, що, в свою чергу, може розцінюватися як уникнення відповідальності та призведе до порушення балансу інтересів сторін. 

Тому суд стягнув з ТОВ "Тех-Інжиніринг" 2,82 млн грн штрафних санкцій,  з яких 2,5 млн грн - пеня та 313,5 тис грн - штраф.

Водночас, суд відмовився задовольнити позовні вимоги прокуратури розірвати договір між військовою частиною та приватною фірмою.

Засновником луцької ТОВ "Тех-Інжиніринг" є Віктор Шевчук, керівниця - Тетяна Ющик. 

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