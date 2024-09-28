Ввезення готівкової валюти досягла найбільшого показника за десять років

Ввезення готівкової валюти в Україну за січень-вересень 2024 року становило 9,89 млрд дол, що на 80,9% перевищує показник за аналогічний період минулого року і на 4,5% – загальний обсяг завезеної за 2023 рік валюти.

Про це свідчить статистика НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

За статистикою ввезення валютної готівки у 2024 році є найбільшим за останні 10 років. Востаннє так багато готівки завозили у 2014 році, 12,43 млрд дол за рік.

За серпень банки ввезли в Україну 1,09 млрд дол в еквіваленті, що, зі свого боку, менше, ніж у липні, червні та травні.

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На долари США і євро припало 77,5% і 22,5% усієї ввезеної готівкової валюти в серпні відповідно.