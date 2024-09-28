За добу через бойові дії знеструмлення відбувались у шести областях

За добу з 27 на 28 вересня через обстріли та бойові дії знеструмлення відбувались у шести областях країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

При цьому, У Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Черкаській областях через атаку БПЛА пошкоджено повітряні лінії, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення частково відновлено. У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

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