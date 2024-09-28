Засновника Binance звільнили з-під варти в США

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Засновник найбільшої криптобіржі Binance Чанпенг Чжао провів під вартою чотири місяці, коли визнав себе винним у порушенні закону США про боротьбу з відмиванням грошей.

Про це повідомляє Bloomberg.

Засновник Binance Чанпенг Чжао був звільнений з виправної установи в Каліфорнії в п'ятницю після того, як перебував під федеральним арештом за недоліки, які дозволили кіберзлочинцям і терористичним угрупованням вільно торгувати на найбільшій в світі криптовалютній біржі.

47-річний Чжао в листопаді визнав себе винним у тому, що не впровадив адекватну програму протидії відмиванню грошей на Binance, біржі, яка була заснована в Шанхаї в 2017 році і щороку обробляла транзакції на трильйони доларів. Скотт Тейлор, речник Бюро в'язниць, підтвердив, що Чжао був звільнений у п'ятницю з реабілітаційного центру в Лонг-Біч, штат Каліфорнія.

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Він прибув до в'язниці з низьким рівнем безпеки в червні, щоб відбути свій чотиримісячний термін ув'язнення.

Чжао також погодився сплатити особистий штраф у розмірі 50 млн дол Binance виплатила 4,3 млрд дол штрафних санкцій, щоб врегулювати справу, яка включала низку тривожних звинувачень, пов'язаних з порушенням законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями. В рамках угоди Чжао пішов з посади генерального директора Binance і не має права обіймати керівні посади в компанії.

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