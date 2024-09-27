Посуха в Росії загрожує зерновому врожаю країни у 2025 році – Reuters

Посіви озимих культур у Росії перебувають у дуже складній ситуації через сильну посуху, яка, за словами аналітиків та керівників агрокомпаній, може серйозно вплинути на врожай наступного року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Консалтингова компанія Sovecon попередила, що темпи посіву пшениці в Росії впали до найнижчого рівня за 11 років, що погіршує перспективи врожаю зернових у 2025 році для найбільшого експортера пшениці у світі.

"Ми уважно стежимо за ситуацією з озимими культурами. Вона виглядає надзвичайно складною і може перерости в драматичний сценарій", — сказав Дмитро Рилько, керівник консалтингової компанії IKAR.

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Рилько зазначив, що ситуація у Волгоградській та Саратовській областях РФ, які є четвертим і шостим за величиною регіонами-виробниками зерна в Росії, особливо важка.

Кирило Єршов, керівник компанії Aeon Agro, яка обробляє понад 240 тисяч гектарів у Пензенській і Саратовській областях, підтвердив, що наступного року з урожаєм пшениці будуть проблеми.

"Ситуація дуже критична, все висаджено в сухий ґрунт. Ми засіяли ще менше, ніж торік. Знаю, що багато хто також посіяв менше", — сказав Єршов.

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Олександр Прянишников із компанії "Щелково Агрохім" зазначив, що фермери в Пензенській, Саратовській і Мордовській областях РФ зіштовхнулися з безпрецедентними темпами посіву. "За всі роки роботи з озимими культурами я не бачив настільки гнітючої ситуації", — сказав він.

Цього року на основні сільськогосподарські регіони Росії негативно вплинули екстремальні погодні умови — від ранніх весняних заморозків до засух і сильних дощів, що охолодило бум у сільському господарстві, який досягнув успіху навіть попри санкції Заходу.

Поки південні регіони та Поволжя потерпали від екстремальної засухи у вересні, яка, за прогнозами, триватиме ще два тижні, кілька зернових регіонів Сибіру оголосили надзвичайний стан через сильні дощі.