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Кількість користувачів Starlink зросла до чотирьох мільйонів

П'ятниця, 27 вересня 2024, 18:10 - Олексій Артемчук

Кількість користувачів супутникового інтернет-сервісу Starlink перевищила 4 мільйони.

Про це повідомляє пресслужба компанії Starlink.

Таке зростання користувачів стало можливим завдяки тому, що за останні кілька місяців мережа залучила ще один мільйон абонентів, починаючи з травня цього року.

Starlink надає послуги через майже 6 000 супутників, які охоплюють понад 100 країн і регіонів, забезпечуючи доступ до інтернету як приватним особам, так і великим компаніям.

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Економічна правда
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