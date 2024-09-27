Кількість користувачів Starlink зросла до чотирьох мільйонів
П'ятниця, 27 вересня 2024, 18:10 -
Кількість користувачів супутникового інтернет-сервісу Starlink перевищила 4 мільйони.
Про це повідомляє пресслужба компанії Starlink.
Таке зростання користувачів стало можливим завдяки тому, що за останні кілька місяців мережа залучила ще один мільйон абонентів, починаючи з травня цього року.
Starlink надає послуги через майже 6 000 супутників, які охоплюють понад 100 країн і регіонів, забезпечуючи доступ до інтернету як приватним особам, так і великим компаніям.
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