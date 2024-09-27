АМКУ дозволив мережі АЗС Parallel купити конкурента Motto

Антимонопольний комітет України дозволив "Гефест. ЛТД", яке входить у групу АЗС "Паралель", на купівлю частки в мережі АЗС Motto.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "Гефест. ЛТД" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Мotto Маркет", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться у повідомленні.

Аналогічний дозвіл "Гефест" отримав на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Кальміус 1".

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