Intel і США до кінця року укладуть угоду на понад вісім мільярдів доларів

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Intel і уряд США остаточно узгодять пряме фінансування виробника чіпів у розмірі 8,5 млрд дол до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Finincial Times.

Обговорення перебувають на просунутій стадії, але немає гарантій, що вони будуть завершені до кінця 2024 року, до того ж будь-яке поглинання всього або частини бізнесу Intel може призвести до зриву переговорів.

У березні президент США Джо Байден виділив Intel майже 20 млрд дол у вигляді грантів і кредитів для збільшення обсягів виробництва напівпровідникових чіпів на внутрішньому ринку.

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Попередня угода передбачала виділення 8,5 млрд дол у вигляді грантів і до 11 млрд дол у вигляді кредитів для Intel в Арізоні, де частина фінансування буде використана для будівництва двох нових заводів і модернізації існуючого.

Зазначається, що Qualcomm звернулася до Intel з пропозицією розглянути можливість придбання проблемного виробника мікросхем.

Колись домінуюча сила у виробництві чіпів, Intel поступилася своїми виробничими перевагами конкуренту Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), і не змогла випустити широко бажаний чіп для буму генеративного штучного інтелекту, на якому капіталізуються Nvidia, і AMD.

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