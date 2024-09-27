Форум "Діалог громадянського суспільства, бізнесу й влади: інклюзивні інституції та економічні свободи"
18 жовтня в Києві відбудеться Форум "Діалог громадянського суспільства, бізнесу й влади: інклюзивні інституції та економічні свободи".
Учасники заходу обговорять основні принципи економічної політики України, інституційні та податкові зміни, погодять спільні подальші кроки щодо реалізації ключових реформ задля забезпечення економічної стійкості держави.
У Форумі братимуть участь представники парламенту й уряду, провідні фахівці з питань економічної, фінансової та податкової політики, керівники провідних бізнес-асоціацій.
Зокрема серед учасників:
• Олена Шуляк, голова партії "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
• Данило Гетьманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
• Дмитро Наталуха, голова ВРУ з питань економічного розвитку;
• Галина Третьякова, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
• Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України;
• Марія Шевчук, директорка Асоціації IT Ukraine;
• Йосип Бучинський, віцепрезидент Асоціації платників податків України;
• Дмитро Кохан, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу;
• Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців;
• Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців;
• Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру CASE Ukraine;
• Юрій Сивицький, голова асоціації Софтвеар Юкрейн.
З повною програмою заходу та переліком учасників можна ознайомитись за посиланням https://docs.google.com/document/d/1UlAmeT71CGs3D-WNlslQ8S50FGDOpA2P/edit
Посилання на форму реєстрації для участі у форумі: https://forms.gle/64byiu1MHidWUwbz7
Організатори: Українська Рада Бізнесу та Національна бізнес-коаліція.
Захід організовано за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
Аналітичний партнер: Економічна експертна платформа.
Головний інформаційний партнер інформаційна агенція FinClub.
Інформаційні партнери: Ціна держави.
Контакти для акредитації ЗМІ: info@finclub.net