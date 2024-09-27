18 жовтня в Києві відбудеться Форум "Діалог громадянського суспільства, бізнесу й влади: інклюзивні інституції та економічні свободи".



Учасники заходу обговорять основні принципи економічної політики України, інституційні та податкові зміни, погодять спільні подальші кроки щодо реалізації ключових реформ задля забезпечення економічної стійкості держави.

У Форумі братимуть участь представники парламенту й уряду, провідні фахівці з питань економічної, фінансової та податкової політики, керівники провідних бізнес-асоціацій.



Зокрема серед учасників:



• Олена Шуляк, голова партії "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;



• Данило Гетьманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;



• Дмитро Наталуха, голова ВРУ з питань економічного розвитку;



• Галина Третьякова, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;



• Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України;



• Марія Шевчук, директорка Асоціації IT Ukraine;



• Йосип Бучинський, віцепрезидент Асоціації платників податків України;



• Дмитро Кохан, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу;



• Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців;



• Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців;



• Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру CASE Ukraine;



• Юрій Сивицький, голова асоціації Софтвеар Юкрейн.



З повною програмою заходу та переліком учасників можна ознайомитись за посиланням https://docs.google.com/document/d/1UlAmeT71CGs3D-WNlslQ8S50FGDOpA2P/edit



Посилання на форму реєстрації для участі у форумі: https://forms.gle/64byiu1MHidWUwbz7



Організатори: Українська Рада Бізнесу та Національна бізнес-коаліція.



Захід організовано за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).



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