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Форум "Діалог громадянського суспільства, бізнесу й влади: інклюзивні інституції та економічні свободи"

П'ятниця, 27 вересня 2024, 16:30 - PROMOTED

18 жовтня в Києві відбудеться Форум "Діалог громадянського суспільства, бізнесу й влади: інклюзивні інституції та економічні свободи".

Учасники заходу обговорять основні принципи економічної політики України, інституційні та податкові зміни, погодять спільні подальші кроки щодо реалізації ключових реформ задля забезпечення економічної стійкості держави.

У Форумі братимуть участь представники парламенту й уряду, провідні фахівці з питань економічної, фінансової та податкової політики,  керівники провідних бізнес-асоціацій.

Зокрема серед учасників:

• Олена Шуляк, голова партії "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

• Данило Гетьманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

• Дмитро Наталуха, голова ВРУ з питань економічного розвитку;

• Галина Третьякова, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

• Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України;

• Марія Шевчук, директорка Асоціації IT Ukraine;

• Йосип Бучинський, віцепрезидент Асоціації платників податків України;

• Дмитро Кохан, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, член Наглядової ради Української Ради Бізнесу;

• Борис Емельдеш, президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців;

• Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців;

• Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру CASE Ukraine;

• Юрій Сивицький, голова асоціації Софтвеар Юкрейн.

З повною програмою заходу та переліком учасників можна ознайомитись за посиланням https://docs.google.com/document/d/1UlAmeT71CGs3D-WNlslQ8S50FGDOpA2P/edit

Посилання на форму реєстрації для участі у форумі: https://forms.gle/64byiu1MHidWUwbz7

Організатори: Українська Рада Бізнесу та Національна бізнес-коаліція.

Захід організовано за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

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Економічна правда
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