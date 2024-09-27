Найбільший геологорозвідник РФ не зміг розплатитися за облігаціями

Фінансовий стан "Росгеології" погіршився після запровадження санкцій США, вона допустила дефолт.

Про це повідомляється з даних на порталі Cbonds.

Державна російська корпорація "Росгеологія", найбільша в країні-агресорі з геологорозвідки, допустила технічний дефолт за облігаціями на 6 млрд руб. (7,1 млн дол), випущеними у 2021 році.

Облігації ще може викупити держава, вони знецінилися до 19% від номінальної вартості.

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"Росгеологія", до якої входить понад 40 компаній, зазнає фінансових труднощів: її чистий збиток зріс за другий квартал 2024 року вдвічі — до 1,3 млрд руб (140 млн дол).