24 українських стартапи отримали по $100 тис від Google
П'ятниця, 27 вересня 2024, 14:58 -
На IT Arena у Львові представили другу когорту стартапів, які отримали фінансування від Google for Startups Ukraine Support Fund по 100 тис дол кожен.
Про це повідомляє Vector.
Кожен стартап у межах програми отримає по 100 тис дол прямого фінансування, а також менторську підтримку від Google та 1991 Accelerator. Окрім того, ініціативи можуть отримати до 350 тис дол у кредитах Google Cloud — для розширення бізнесу.
Список стартапів, які отримали фінансування:
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- Ability.ai — маркетингова платформа, що працює на основі ШІ-агентів.
- Artellence — ШІ-технології для вирішення широкого кола OSINT-задач на основі аналізу big data з відкритих джерел.
- Claspo — платформа, яка дозволяє створювати кастомні віджети, спливні вікна на сайті та вбудовані форми.
- Connective.one — платформа клієнтської підтримки та продажів з комунікативним ШІ для enterprise та corporate бізнесів.
- CONSOLID.AI — платформа на основі ШІ для ефективної логістики ланцюгів постачання.
- Elomia Health — ШІ для турботи про психічне здоров’я.
- Finmap — платформа управлінського обліку для сучасного бізнесу.
- Hideez — безпарольні рішення для ідентифікації працівників, що поєднують цифровий і фізичний доступ.
- INPUT SOFT — вебплатформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній.
- Jetbeep — провайдер технології автономних поштоматів та оператор відкритих мереж, які побудовані на автономних поштоматах.
- JustSpeak AI — репетитор англійської на основі ШІ.
- LetsData — рішення на основі ШІ для захисту компаній та урядів від інформаційних операцій та дезінформації.
- Mantis Analytics — платформа на основі ШІ для моніторингу та аналізу інформації з медіа та соціальних мереж у режимі реального часу.ʼ
- Medvoice — освітня платформа для медичних працівників.
- Mssg.me — мобільний конструктор сайтів.
- Noty.ai — ШІ-асистент для управління завданнями для працівників інтелектуальної сфери.
- obimy — застосунок для тактильного спілкування між близькими людьми.
- Osavul — система захисту від інформаційних загроз на основі ШІ.
- Pibox — all-in-one сервіс для спільної роботи над аудіо, відео та креативним контентом.
- PROFEED — розумна система на базі ШІ для управління годівлею тварин та підвищення ефективності на фермах.
- Revisior — комплексна система зворотного зв’язку, яка дозволяє збирати відгуки з різних каналів комунікації та управляти клієнтським досвідом.
- S.Lab — екологічне пакування у промислових масштабах.
- Traces AI — генеративний ШІ для аналізу відео у сфері безпеки.
- Verba — застосунок для генерації субтитрів з гнучким налаштуванням стилів.
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