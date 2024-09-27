24 українських стартапи отримали по $100 тис від Google

На IT Arena у Львові представили другу когорту стартапів, які отримали фінансування від Google for Startups Ukraine Support Fund по 100 тис дол кожен.

Про це повідомляє Vector.

Кожен стартап у межах програми отримає по 100 тис дол прямого фінансування, а також менторську підтримку від Google та 1991 Accelerator. Окрім того, ініціативи можуть отримати до 350 тис дол у кредитах Google Cloud — для розширення бізнесу.

Список стартапів, які отримали фінансування:

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