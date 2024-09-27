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24 українських стартапи отримали по $100 тис від Google

П'ятниця, 27 вересня 2024, 14:58 - Ігор Пилипів, Володимир Тунік-Фриз

На IT Arena у Львові представили другу когорту стартапів, які отримали фінансування від Google for Startups Ukraine Support Fund по 100 тис дол кожен.

Про це повідомляє Vector.

Кожен стартап у межах програми отримає по 100 тис дол прямого фінансування, а також менторську підтримку від Google та 1991 Accelerator. Окрім того, ініціативи можуть отримати до 350 тис дол у кредитах Google Cloud — для розширення бізнесу.

Список стартапів, які отримали фінансування:

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  • Ability.ai — маркетингова платформа, що працює на основі ШІ-агентів.
  • Artellence — ШІ-технології для вирішення широкого кола OSINT-задач на основі аналізу big data з відкритих джерел.
  • Claspo — платформа, яка дозволяє створювати кастомні віджети, спливні вікна на сайті та вбудовані форми.
  • Connective.one — платформа клієнтської підтримки та продажів з комунікативним ШІ для enterprise та corporate бізнесів.
  • CONSOLID.AI — платформа на основі ШІ для ефективної логістики ланцюгів постачання.
  • Elomia Health — ШІ для турботи про психічне здоров’я.
  • Finmap — платформа управлінського обліку для сучасного бізнесу.
  • Hideez — безпарольні рішення для ідентифікації працівників, що поєднують цифровий і фізичний доступ.
  • INPUT SOFT — вебплатформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній.
  • Jetbeep — провайдер технології автономних поштоматів та оператор відкритих мереж, які побудовані на автономних поштоматах.
  • JustSpeak AI — репетитор англійської на основі ШІ.
  • LetsData — рішення на основі ШІ для захисту компаній та урядів від інформаційних операцій та дезінформації.
  • Mantis Analytics — платформа на основі ШІ для моніторингу та аналізу інформації з медіа та соціальних мереж у режимі реального часу.ʼ
  • Medvoice — освітня платформа для медичних працівників.
  • Mssg.me — мобільний конструктор сайтів.
  • Noty.ai — ШІ-асистент для управління завданнями для працівників інтелектуальної сфери.
  • obimy — застосунок для тактильного спілкування між близькими людьми.
  • Osavul — система захисту від інформаційних загроз на основі ШІ.
  • Pibox — all-in-one сервіс для спільної роботи над аудіо, відео та креативним контентом.
  • PROFEED — розумна система на базі ШІ для управління годівлею тварин та підвищення ефективності на фермах.
  • Revisior — комплексна система зворотного зв’язку, яка дозволяє збирати відгуки з різних каналів комунікації та управляти клієнтським досвідом.
  • S.Lab — екологічне пакування у промислових масштабах.
  • Traces AI — генеративний ШІ для аналізу відео у сфері безпеки.
  • Verba — застосунок для генерації субтитрів з гнучким налаштуванням стилів.

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