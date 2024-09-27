Банки ЄС запускають свою платіжну систему, щоб кинути виклик Visa та Mastercard

Найбільші банки Європейського Союзу протягом років тихо розробляли нову систему платежів, яка, зрештою, може дозволити клієнтам відмовитися від використання карт Visa Inc. і Mastercard Inc.

Про це пише агентство Bloomberg.

Зазначається, що цей крок є черговим свідченням того, що Європа прагне зменшити вплив двох найбільших фінансових компаній у світі.

Проєкт під назвою Wero вже починає впроваджуватися в багатьох країнах Західної Європи. Його підтримують 16 провідних банків та платіжних процесорів, таких як BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG та Worldline SA.

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Платформа дозволить, наприклад, німецькому клієнту миттєво розрахуватися з готелем у Франції, використовуючи власний банківський рахунок замість карт Visa чи Mastercard.

Це може здатися простим, але якщо їм вдасться реалізувати цей проєкт, Visa і Mastercard можуть втратити мільярди доларів, які вони отримують у вигляді комісій з європейських торговців за кожну транзакцію, здійснену за допомогою їхніх карток.

Найважливіше те, що цей проєкт відображає занепокоєння Європи залежністю від США у ключових інфраструктурах — фінансових та інших. Після вторгнення Росії в Україну та блокування можливості здійснювати платежі в Росії через Visa і Mastercard, уряди по всьому світу почали остерігатися надмірної залежності від цих мереж.

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"Visa і Mastercard, будучи настільки великими, мають велику ринкову силу," — зазначила генеральна директорка European Payments Initiative, компанії, що стоїть за Wero, Мартіна Ваймерт. Мета полягає в тому, щоб створити "альтернативу міжнародним рішенням і запропонувати європейським споживачам та гравцям європейський вибір".

Попереду ще довгий шлях, щоб Wero міг скласти конкуренцію Visa та Mastercard, які щорічно обробляють транзакції на трильйони доларів по всьому світу, а також новому поколінню цифрових платіжних компаній.

Ваймерт визнає, що "було б занадто сміливо" назвати компанію конкурентом. "Ми – своєрідний стартап", сказала вона, але це стартап, який вже отримав €500 мільйонів ($553 мільйони) від своїх інвесторів та має готову клієнтську базу від банків-учасників.