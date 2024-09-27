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У п'ятницю запланований імпорт майже 8,6 тисячі МВт-годин електрики 

П'ятниця, 27 вересня 2024, 13:27 - Олексій Артемчук

У п'ятницю, 27 вересня, запланований імпорт електроенергії із сусідніх країн до України становить 8,567 тис. МВт-год., експорт не здійснюється.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Імпорт: відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 8 567 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1202 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 9:30 п'ятниці рівень споживання на 1,2% вищий, ніж попереднього дня. Оператор енергосистеми просить споживачів за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години - з 10:00 до 16:00.

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електроенергія Укренерго
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