У п'ятницю запланований імпорт майже 8,6 тисячі МВт-годин електрики
П'ятниця, 27 вересня 2024, 13:27 -
У п'ятницю, 27 вересня, запланований імпорт електроенергії із сусідніх країн до України становить 8,567 тис. МВт-год., експорт не здійснюється.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Імпорт: відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 8 567 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1202 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 9:30 п'ятниці рівень споживання на 1,2% вищий, ніж попереднього дня. Оператор енергосистеми просить споживачів за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години - з 10:00 до 16:00.
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