Китайські акції мали найкращий тиждень з 2008 року: причини

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Китайські акції зросли до свого найкращого тижня з 2008 року після того, як Пекін запустив пакет економічних стимулів, включаючи 114 млрд дол для стимулювання фондового ринку.

Про це повідомляє Financial Times.

Індекс CSI 300 компаній, акції яких котируються на Шанхайській та Шеньчженьській фондових біржах, зріс на 15,7% за тиждень, що є найкращим показником з листопада 2008 року, коли Китай оголосив про аналогічний пакет стимулів у відповідь на світову фінансову кризу.

Ріст акцій, який також допоміг підтримати європейські ринки і промислові метали, відбувається в той час, коли керівництво Китаю намагається підтримати ринки капіталу країни, стабілізувати кризу в секторі нерухомості і стимулювати внутрішнє споживання, щоб досягти цільового показника економічного зростання на рівні 5% на рік.

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У вівторок Народний банк Китаю оприлюднив кредитний пул на 800 млрд юанів (114 млрд дол) для ринків капіталу країни, що включає кошти для позик компаніям для викупу їхніх власних акцій і кредитування небанківських фінансових установ, таких як страховики, для купівлі місцевих акції.

Нагадаємо:

Центральний банк Китаю оприлюднив широкий пакет заходів монетарного стимулювання для відродження другої за величиною економіки світу.

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Китай планує випустити облігації на суму близько 2 трлн юанів (284,43 млрд дол) цього року в рамках нового фіскального стимулу для пришвидшення економічного зростання.