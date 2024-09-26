Уряд реформує систему держрезерву: старе агентство ліквідував, нове створив

26 вересня Кабмін ліквідовує старе Держагентство резерву та створює нове Державне агентство з управління резервами України з чітко виписаними повноваженнями.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також уряд змінив номенклатуру державних резервів, норми їх накопичення, зокрема рівень незнижувальних запасів.

"Крім того, затвердили порядок ведення Єдиного реєстру держрезерву. Цей інструмент посилить контроль та відповідальність", - повідомив Шмигаль.

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Як повідомили в Мінекономіки, Державне агентство з управління резервами відповідатиме за управління державним матеріальним резервом, до складу якого не входить мобілізаційний резерв.

Йдеться про створення запасів матеріальних цінностей, що складаються із запасів сировинних, паливно-енергетичних, матеріально-технічних ресурсів, промислових і продовольчих товарів, лікарських засобів та медичних виробів.

Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

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