OpenAI відмовиться від некомерційної основи і перетвориться в корпорацію – Reuters

Компанія OpenAI працює над реструктуризацією основного бізнесу в комерційну корпорацію з соціальними обов'язками, яка більше не контролюватиметься некомерційною радою.

Про це повідомили джерела, знайомі з ситуацією, в коментарі Reuters.

Зазначається, що такий крок має зробити компанію привабливішою для інвесторів.

Некомерційна організація OpenAI продовжить існувати й володіти міноритарною часткою у комерційній компанії, зазначили джерела. Ця зміна також може вплинути на управління ризиками, пов'язаними зі штучним інтелектом, у новій структурі управління.

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Генеральний директор Сем Альтман вперше отримає акції комерційної компанії, яка після реструктуризації може оцінюватися в 150 мільярдів доларів.

За даними Bloomberg, Альтман отримає 7% акцій і його статки можуть злетіти більш ніж на 10 мільярдів доларів.

Також планують скасувати обмеження на прибутки інвесторів, додали джерела.

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Деталі запропонованої корпоративної структури, вперше повідомлені Reuters, свідчать про значні зміни в управлінні однією з найважливіших компаній зі штучного інтелекту. План ще узгоджується з юристами та акціонерами, і строки завершення реструктуризації залишаються невизначеними, повідомили джерела.