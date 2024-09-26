Транзит газу з Азербайджану не захистить ГТС від обстрілів РФ – Макогон

Транзит азербайджанського газу територією України до Європи не захистить українську газотранспортну систему від обстрілів РФ.

Так важає гендиректор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у 2019-2022 роках Сергій Макогон, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є такий аргумент - росіяни не будуть бити по ГТС України, доки буде транзит азербайджанського газу. Який їм інтерес не бити, якщо це реально буде азербайджанський газ? Єдиний аргумент - там буде російський газ, навіть під виглядом азербайджанського газу", - сказав він під час пресконференції у Медіацентрі України у Києві.

Водночас, він зазначив, що навіть за таких умов росіяни не зупиняться у своїх намірах знищити енергетику України, зокрема газову, оскільки транзитний газопровід це лише частина розгалуженої та потужної ГТС України: "Але ми не маємо гарантій, що при збереженні транзиту росіяни не битиму по ГТС".

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"Вони вже витратили $15 млрд, щоб пошкодити нашу електроенергетику, було шість хвиль ракетних атак по ГТС на заході України. Так, не було таких атак по ГТС, як, наприклад, по ТЕС, але це не означає, що вони її шкодують, – у них просто не вистачає ракет.

При цьому він звернув увагу на те, що навіть при значних ушкодженнях ГТС вона здатна виконувати свої функції, для чого розроблені різні відповідні сценарії реагування.

За його словами, продовжувати транзит газу з РФ навіть під виглядом азербайджанського ще мало б сенс, якби Україна зі свого боку поставила певні умови, наприклад, повернення окупованої росіянами Запорізької АЕС і гарантії не бити по енергомережі.

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"А якщо нам зараз пропонують транзит начебто азербайджанського газу, а всі розуміють, що це насправді російський газ, то мені здається, що це просто угода, яка дозволить росіянам продовжити заробляти $5 млрд щороку, на які вони посилюватимуть озброєння", – наголосив Макогон.

Він наголосив на тому, що для заміщення 14 млрд куб. м, які зараз експортуються з РФ до Європи через Україну, Азербайджану потрібно подвоїти обсяги експорту газу, на що він не має можливостей.

Макогон також вважає, що Європа аж ніяк не зацікавлена у продовженні транзиту з РФ, оскільки має намір до 2027 року зовсім позбавитися російського газу, частка якого вже зменшилася за останні роки з 45% до 15%, а український транзит становить лише 5% загального європейського імпорту.

Нагадаємо:

Україна проводить переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни та допомогти західним сусідам гарантувати енергетичну безпеку.