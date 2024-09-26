Місто Київ та 10 столичних підприємств братимуть участь у щорічній міжнародній промисловій виставці в Чехії

The MSV International Industrial Fair - міжнародна виставкова подія, яка цьогоріч проходитиме у період з 8 по 11 жовтня у місті Брно, Чехія.

Виставка є наймасштабнішою галузевою подією Центральної Європи та щорічно представляє всі ключові галузі машинобудування.

Важливим акцентом виставки є діджиталізація виробництва, як одна з ключових тенденцій інноваційного процесу.

Цього року Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовує експозицію промислових підприємств-експортерів міста Києва "Made in Kyiv" та представлення на виставці 10 провідних підприємств міста, а саме:

1. ПрАТ "Промзв'язок",

2. ТОВ "Патон Інтернешнл",

3. ТОВ "Пролог Семікор",

4. ТОВ "Сторожук",

5. ТОВ "Науково-виробниче товариство "Дніпро-МТО",

6. ТОВ "Науково-виробнича фірма "Ірком-ЕКТ",

7. Фірма "Плазма-Майстер ЛТД" у формі ТОВ,

8. ТОВ "Техсервіс ВЕКО і партнер ГМБХ",

9. ТОВ "Конструкторське бюро контрольних приладів",

10. Інститут технічної теплофізики НАН України.

Протягом 4 днів на відвідувачів виставки чекатиме експозиція промислових підприємств, загальна площа якої складає 45 кв.м. Також, в рамках участі у виставці, буде проведено діловий форум та B2B зустрічі з представниками ділових кіл Чехії.

Така подія допоможе київським підприємствам в пошуку партнерів у виробничій кооперації, залученні інвестицій у виробництво, вирішити питання з постачанням сировини та комплектуючих.

Додатково буде створено онлайн-каталог експозиції, в якому буде представлена інформація про 50 підприємств міста Києва та їх продукцію та організована інформаційна кампанія експозиції в мережі Інтернет.

Участь підприємств-учасників виставкового стенду "Made in Kyiv" безкоштовна.

"Для нас вкрай важливо сьогодні продовжувати підтримувати столичний бізнес, забезпечувати його присутність в інформаційному полі зовнішніх ринків і сприяти налагодженню ділових відносин з іноземними компаніями. Саме тому, ініціатива Департаменту Made in Kyiv буде представлена на головній Європейській виставці машинобудування, та за підтримки Києва наші підприємства матимуть змогу збільшити присутність на ринку ЕС", - зазначив директор Департаменту Володимир Костіков.

Розпорядником експозиції та ділової програми виступає ТОВ "Центр міжнародної ділової співпраці".

За повідомленням Торгово-промислової палати України.