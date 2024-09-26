Samsung загрожує штраф через радіаційне опромінення працівників

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Комісія з ядерної безпеки та захисту схвалила адміністративний штраф Samsung у розмірі до 10,5 млн вон.

Про це повідомляє Bloomberg.

Південнокорейські регулятори виявили, що Samsung Electronics порушила правила ядерної безпеки, що призвело до опромінення працівників на заводі з виробництва напівпровідників.

Комісія з ядерної безпеки та захисту схвалила адміністративний штраф у розмірі до 10,5 млн вон (приблизно 7 900 дол) після проведення розслідування.

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Зазначається, що Samsung може зіткнутися з додатковими санкціями через інші порушення.

Інцидент стався в травні, коли двоє працівників заводу Samsung у місті Гіхен, приблизно за 40 км на південь від Сеула, зазнали впливу радіації, що перевищує річну норму, під час обслуговування обладнання для аналізу кремнієвих пластин. Постраждалих госпіталізували.

Причиною аварії стала несправність захисного пристрою, який мав автоматично вимкнути радіацію при відкритті дверей обладнання. Це сталося через недбалість команди Samsung, відповідальної за радіаційну безпеку.

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Компанія Samsung заявила, що співпрацюватиме з регуляторами та надасть допомогу постраждалим працівникам. Також вона пообіцяла вжити заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому.