Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро

Станом на 26 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 11 копійок, євро збільшився на 15 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,26 грн, євро – 46,19 грн (на 25 вересня долар - 41,37 грн, євро – 46,04 грн).

На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,42 – 41,51 грн.

Реклама:

На цей же час "чорний" курс євро становив 46,31 – 46,50 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,15 - 41,60 грн (курс на 25 вересня – 41,20 - 41,67 грн);

Євро – 45,90 - 46,55 грн (курс на 25 вересня – 46,00 - 46,59 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:

Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк – 41,20 - 41,80 грн;

Укрсиббанк – 41,05 - 41,60 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,48 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.