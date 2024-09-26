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БЕБ викрило контрабандистів техніки Apple на Львівщині

Четвер, 26 вересня 2024, 11:01 - Олексій Артемчук
 

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які налагодили схему незаконного переміщення техніки Apple, а також аксесуарів до неї.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Серед товарів, що нелегально потрапляли в Україну були в тому числі ліквідаційні лоти Amazon, які зазвичай купують у сторонніх осіб в країнах Європейського Союзу, США та Китаю. 

Під час обшуків детективи вилучили 88 штук iPhone 16 pro/16 pro max, 2 штуки iPhone 15 Pro Max, AirPods 4,  AirPods Max with case, Apple Watch 10 series.

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Повідомляється, що техніку завозили в Україну з приховуванням від митного контролю для подальшого продажу у  торгових мережах Львівщини. 

 Для перетину кордону з технікою організатори схеми залучали переважно жінок. За добу вони могли перейти через пункт пропуску "Мостиська-Пшемисль" 3-7 раз, переносячи в особистих речах від 2 до 7 мобільних телефонів. 

Встановлено також, що для конспірації жінки перевдягались та періодично декларували по 1 телефону нібито для власного користування. 

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Надалі всі незаконно переміщені гаджети  зберігали у сховищах або транспортних засобах неподалік від кордону. 

Зазначається, що досудове розслідування триває. 

БЕБ технології Apple
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