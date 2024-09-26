"Бізнес-трамплін" повертається: отримайте 1 млн гривень на розвиток власної справи

В Україні стартує "Бізнес-трамплін 2.0" — проєкт ROZETKA та Visa з підтримки малого бізнесу. Подаватися можуть усі охочі. Загальний призовий фонд становить 3 750 000 гривень, а головний приз — 1 000 000 гривень на розвиток власної справи.

Окрема категорія є для ветеранських бізнесів ― між переможцями у ній розподілять 1 500 000 гривень. Подати заявку на участь можна за посиланням.

Щоб узяти участь у проєкті, потрібно розказати про свій бізнес у соцмережах до 6 жовтня. Через тиждень команда "Бізнес-трампліна" оголосить 30 учасників, які потраплять у спеціальний проєкт на сайті "Українська правда" — для голосування широкої аудиторії.

Українці оберуть 10 бізнесів, які стануть фіналістами проєкту. 5 листопада вони пройдуть краш-тест від топових підприємців та знімуться для Fedoriv Vlog.

До складу професійного журі в цьому році увійшли: Владислав Чечоткін, співзасновник та CEO ROZETKA; Ірина Чечоткіна, співзасновниця ROZETKA; Світлана Чирва, віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові; Андрій Федорів, засновник і CEO FEDORIV GROUP; Всеволод Кожемяко, засновник компанії "Агротрейд", командир добровольчого підрозділу "Хартія".

Переможці отримають кошти на розвиток своєї справи: 1 місце — 1 000 000 грн, 2 місце — 500 000 грн, 3 місце (3 учасники) — 250 000 грн. У категорії ветеранського бізнесу оберуть двох переможців: 1 місце — 1 000 000 грн, 2 місце — 500 000 грн.

"Понад 60% ветеранів мріють про власну справу, згідно з результатами опитування, проведеного Українським ветеранським фондом. Проєкт "Бізнес-трамплін 2.0" — це можливість для наших захисників, які вже втілюють це бажання в життя, розвинути свій бізнес, а для нас — подякувати їм за все, що вони зробили", — говорить Владислав Чечоткін, співзасновник ROZETKA. "Visa вірить, що кожен із нас може змінити світ. Ми підтримуємо українських підприємців та ветеранів війни у втіленні своїх мрій. Проєкт надає учасникам не лише фінансову підтримку, а й доступ до освітніх ресурсів, менторства та широкої мережі контактів, щоб вони могли розвивати свої навички та здобувати нові знання", — зазначає Світлана Чирва, віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові. "Ми бачимо, як малі підприємства, особливо в Україні, стикаються з великими викликами, і хочемо допомогти подолати їх, адже для досягнення мети потрібен не великий стрибок, а маленькі кроки", — додає Чирва.

Подати заявку на участь у проєкті: https://rozetka.com.ua/ua/pages/business_springboard/



Якщо ви маєте запитання чи пропозиції, будь ласка, пишіть на info.businessspringboard@rozetka.com.ua

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