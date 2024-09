Південна Корея відкрила розслідування щодо занижених цін нержавіючої сталі з Китаю

У світі зростає стурбованість з приводу здешевлення китайських товарів. Південна Корея вважає, що чотири основні постачальники сталі підлягають розслідуванню з цього питання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Південна Корея розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту пластин з нержавіючої сталі, виготовлених у Китаї, що підвищує ймовірність нових торговельних бар'єрів для продукції з другої за величиною економіки світу.

Чиновники розпочали розслідування на початку цього місяця після отримання скарги від південнокорейської компанії DKC. Серед експортерів, щодо яких ведеться розслідування, названі Schuang International Development Ltd., STX Japan Corporation, Best Win International Co., Ltd. і Jiangsu Daekyung Stainless Steel. Ltd.

Повідомляється, що "демпінговий рівень" компаній оцінюється в 6,32%.

Ці дії відображають занепокоєння Південної Кореї щодо впливу дешевого китайського імпорту на її економіку в той час, коли найбільша у світі країна-виробник бореться з надлишком пропозиції та слабким внутрішнім попитом.

Японія прагне розширити свої повноваження у боротьбі з демпінгом - практикою продажу товарів нижче собівартості - з метою мати можливість блокувати товари, які йдуть через третю країну, повідомила в четвер газета Nikkei..

Індонезія, Малайзія та В'єтнам також посилили свою пильність щодо китайського імпорту в останні місяці, націлившись на цілий ряд товарів, починаючи від сталі і текстилю і закінчуючи споживчими товарами.

Китай розпочав антидискримінаційне розслідування проти обмежувальних заходів, вжитих Канадою, включаючи додаткові тарифи на китайські електромобілі, сталеву та алюмінієву продукцію.