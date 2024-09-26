Ціни на нафту у світі слабо зросли

Ціни на нафту мало змінилися в четвер після падіння на попередній сесії, оскільки ознаки зміцнення попиту на паливо і скорочення запасів в США, переважили занепокоєння щодо перспектив світового попиту.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 6 центів, або на 0,08%, до 73,52 долара за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2 центи, або на 0,03%, до 69,71 долара за барель.

Ціни на нафту впали більш ніж на 2% в середу, оскільки занепокоєння щодо перебоїв з поставками в Лівії зменшились, а проблеми з попитом залишились, незважаючи на останні плани Китаю щодо стимулювання економіки. Ціни на нафту спочатку зросли після заяви про стимулювання від найбільшого світового імпортера нафти.

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Ознаки повернення лівійської нафти на ринок також тиснуть на ціни після того, як делегати зі сходу і заходу Лівії домовилися про процес призначення голови центрального банку - крок, який може допомогти вирішити кризу щодо контролю над нафтовими доходами країни, яка призвела до перебоїв з експортом.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли на тлі новин про нові заходи грошового стимулювання від найбільшого імпортера — Китаю, побоювань, щодо загострення напруженості на Близькому Сході та ураган в США.

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