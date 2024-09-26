Ціни на нафту у світі слабо зросли
Ціни на нафту мало змінилися в четвер після падіння на попередній сесії, оскільки ознаки зміцнення попиту на паливо і скорочення запасів в США, переважили занепокоєння щодо перспектив світового попиту.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 6 центів, або на 0,08%, до 73,52 долара за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2 центи, або на 0,03%, до 69,71 долара за барель.
Ціни на нафту впали більш ніж на 2% в середу, оскільки занепокоєння щодо перебоїв з поставками в Лівії зменшились, а проблеми з попитом залишились, незважаючи на останні плани Китаю щодо стимулювання економіки. Ціни на нафту спочатку зросли після заяви про стимулювання від найбільшого світового імпортера нафти.
Ознаки повернення лівійської нафти на ринок також тиснуть на ціни після того, як делегати зі сходу і заходу Лівії домовилися про процес призначення голови центрального банку - крок, який може допомогти вирішити кризу щодо контролю над нафтовими доходами країни, яка призвела до перебоїв з експортом.
Нагадаємо:
Ціни на нафту зросли на тлі новин про нові заходи грошового стимулювання від найбільшого імпортера — Китаю, побоювань, щодо загострення напруженості на Близькому Сході та ураган в США.